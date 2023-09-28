Огненное Суперлуние наступит 29 сентября: какое влияние окажет на человека

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 803 0

Ближайшее Суперлуние вызовет перепады настроения у людей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Georg Moritz; Ruptly; 5-tv.ru

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К чему стоит готовиться и на что обратить внимание?

Уже 29 сентября жители России смогут наблюдать последнее Суперлуние в 2023 году. Оно произойдет в созвездии Овна, самом «огненном» знаке зодиака. Наступит в 12:58 по московскому времени. Лунный спутник будет выглядеть на 14% больше, а его свет будет на 30% ярче из-за близости к орбите Земли. Западный астролог Алина Лебедева рассказала эксклюзивно 5-tv.ru, чего нам стоит ожидать в этот период.

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Перепады настроения

Помимо того, что любое Полнолуние приносит нам нестабильный эмоциональный фон и повышенную нервозность, энергия огненного Овна добавит в этот день конфликтность и импульсивность. Будут подниматься различные чувства и эмоции, переживания, которые, конечно же, будут приводить нас к ссорам не только с близкими, но и в целом с людьми — в общественном транспорте, на работе, с какими-то случайными знакомыми.

Будет подниматься буря эмоций и чувств, которые очень сложно сдержать и как-то обуздать. Плюс энергии этого дня будут подчеркнуты напряженным Ураном, который встанет в определенную фигуру со всем транзитом на небе. Не исключены эмоциональные качели и американские горки. От «хорошо и классно» до « все плохо».

К чему стоит готовиться и на что обратить внимание

Эти чувства могут привести к неожиданному разрыву отношений, непродуманным финансовым решениям, и даже «странным» знакомствам. Они могут перерасти в отношения, которые приведут к проблемам, в том числе и финансовым.

Также стоит быть предельно осторожными с электрическими и газовыми приборами.

У многих знаков зодиака 29 сентября могут произойти неожиданные перемены. Но особенно важно это время для Весов, Раков и Козерогов. Или для тех людей, у кого важные точки на карте попадают в эти знаки зодиака.

Что касается людей, которые празднуют день рождения в это Суперлуние, то, конечно же, этот год для вас будет особенным. Он принесет какие-то значимые события и ситуации, которые не пройдут для вас бесследно.

Ранее 5-tv.ru показывал, как москвичи наблюдали над городом за «голубой Луной».

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