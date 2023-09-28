В России отмечают День работника атомной промышленности. В этот день в 1942 году Госкомитет обороны СССР одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра.

С тех пор отрасль проделала огромный путь, став одной из ведущих в экономике страны. О достижениях российских атомщиков — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» установил рекорд в машиностроении — за год создан уже пятый корпус для реактора АЭС. Последнюю модель из Волгодонска отправили в Турцию, где возводят электростанцию «Аккую».

Как отметили в госкорпорации, все оборудование и сырье сейчас используется только российское, поэтому отрасль не зависит от заграничных поставщиков. А производство остается открытым, и иностранные заказчики могут контролировать его на всех этапах.