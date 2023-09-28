Пицца прилетела: доставлять еду и посылки с помощью дронов могут начать в Москве в 2024 году

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Алексей Панков
Алексей Панков 19 0

Доставлять еду и посылки с помощью дронов могут начать в Москве в 2024 году

Пицца прилетела: доставлять еду и посылки с помощью дронов могут начать в Москве в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Liang Xu

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Тестовые полеты планируется провести на территории подмосковного Зеленограда.

В 2024 году в Москве может заработать доставка еды с помощью дронов. Об этом сообщили «Известия».

Тестовые полеты планируется провести на территории подмосковного Зеленограда. Помимо доставки продуктов питания БПЛА будут использовать для разноса корреспонденции, проверки вышек связи и на стройках. В городском центре управления городской аэромобильностью уже подготовили несколько регламентов работы для служб доставки.

«Мы начали создавать эту зону, разворачивать экспериментальную инфраструктуру, чтобы начать тестировать социальные и коммерческие сервисы с привлечением заказчиков», — отметил Андрей Аникин — замгендиректора организации.

Но вот эксперты уверены, что власти Москвы временно не будут открывать небо над столицей для дронов-доставщиков. Пока приоритет отдается безопасности граждан.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на российском маркетплейсе Ozon началась продажа автомобилей. Пока опция доступна лишь жителям Москвы и Московской области.

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