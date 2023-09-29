«Любовь на пороховой бочке»: как могла сложиться семейная жизнь Тоси и Ильи из фильма «Девчата»

Советская картина покорила сердца многих. Но как могла сложиться судьба главных героев — разобрали специалисты.

Культовый фильм «Девчата», снятый «Мосфильмом» в 1961 году по одноименной повести Бориса Бедного, до сих пор считается одним из главных советских киношедевров. Зарождающийся роман между главными героями Тосей и Ильей, к которому подтолкнул спор мужчины с приятелем, стал для зрителя по-настоящему любимым сюжетом. 5-tv.ru решил узнать, существует ли такая любовь на самом деле, и что могло бы быть с героями после заключительного кадра?

Кадр из к/ф «Девчата». Режиссер: Юрий Чулюкин, 1962 г; Личный архив Ларисы Никитиной; 5-tv.ru

История без фундамента

Психолог Андрей Зберовский уверен: фильм наглядно показывает, что настоящая любовь между мужчиной и женщиной появляется только тогда, когда нужно преодолевать какие-то трудности. Конечно, пара может образоваться и без всего этого, легко и просто, союз даже может быть достаточно прочным.

«Но это всегда будет история без фундамента. Без той прочной эмоциональной основы, которая спаяла мужчину и женщину в одно целое. И, соответственно, Тося, которую глубоко задел Илья, и Илья, которого глубоко задела Тося, именно их преодоление, сама сложность, которую поставил перед собой Илья, пообещав своему другу за неделю влюбить в себя девушку-повариху, вот эта задача — она мобилизует Илью», — объясняет психолог в беседе с 5-tv.ru.

Кроме того, интрига и боль, через которые прошли герои, привело к эмоциям, которые породили сильные чувства. А без эмоций и любви быть не может, а, следовательно, и крепкого союза. Ведь любовь, по мнению эксперта, это всегда — преодоление трудностей.

Классический пример

Как считает Зберовский, главные герои фильма вполне могли образовать настоящую крепкую семью. Но с одной оговоркой: если они сумели сохранить то общее, что приобрели во время совместной работы в леспромхозе.

«Не случайно говорят, что от любви до ненависти один шаг. Соответственно, и от ненависти до любви один шаг. Именно эмоциональные качели — они и разогревает мужчину и женщину для того, чтобы пробудились чувства», — говорит психолог.

Зберовский подчеркнул, что в фильме чувства так и пробудились, хотя изначально никто из героев этого не хотел. Это классический пример, который часто может встретиться в реальной жизни, когда итогом становится настоящая сильная любовь.

Детско-родительские отношения

А вот как рассказала 5-tv.ru сексолог Лариса Никитина, в отношениях Тоси и Ильи очень заметна разница в возрасте, в том числе в психологическом взрослении. При этом героиня Тося совсем еще девочка, и многие проблемы у нее возникают из-за ее непосредственности и взбалмошности. И в дальнейшем она бы вела себя импульсивно, а относительно спокойный Илья первое время смотрел бы на нее снисходительно, как было на протяжении всего фильма.

«Это, скорее, детско-родительские отношения. Что, в общем-то, не отменяет женско-мужских в этой паре. По крайней мере в том виде, в котором мы это видели», — считает специалист.

Пороховая бочка

Как считает сексолог, отношения Тоси и Ильи могли бы привести к довольно длительному союзу.

«Скорее всего, эта пара жила бы при наличии чувств долго, но жили бы они как на пороховой бочке. С другой стороны — зато, нескучно!» — говорит специалист.

Однако, по мнению Никитиной, пара бы, возможно, развелась из-за «детскости» Тоси, потому что мужчине нужна настоящая женщина, а не ребенок.

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