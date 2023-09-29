Набиуллина заявила о перегреве на рынке ипотеки в России
Что происходит с жилищными кредитами в стране?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Рынок ипотеки перегрет — она растет слишком большими темпами. О своем беспокойстве на этот счет на Международном банковском форуме, который проходит в Сочи, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Если брать 12 месяцев — 30%. Это высокие темпы. И здесь, конечно, нас беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья. Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья. Нас также беспокоит отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного рынка, он, к сожалению, сохраняется», — сказала руководитель регулятора.
Глава Банка России сообщила, что будет следить за качеством ипотеки и, если будет необходимость, регулятор примет жесткие меры.
Что касается цифрового рубля, в следующем году пилотная программа по его внедрению будет расширена.
Сейчас в тестировании принимают участие 13 банков. В 2024-м в программу войдут новые клиенты, будут отработаны переводы между юридическими лицами, а массовое внедрение может начаться в 2025 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские банки попросили о праве повышать ставку по льготной ипотеке до рыночной.
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