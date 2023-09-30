В Голливуде хотят экранизировать трагедию с батискафом «Титан»

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Алексей Панков
Алексей Панков 2 0

У картины пока нет точной даты выхода.

В Голливуде хотят экранизировать трагедию с батискафом «Титан»

Фото: www.globallookpress.com / OceanGate Expeditions

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В Голливуде намерены снять фильм по мотивам трагедии, случившейся с батискафом «Титан». Об этом сообщило издание Deadline.

Картиной под пока еще черновым названием «Спасенный» займется студия MindRiot Entertainment. Ранее компания снимала фильм Salvaged, посвященный затонувшему судну. Сейчас сценаристы Джастин МакГрегор и Джонатан Кизи заняты написанием сценария. У фильма пока нет даты выхода.

«Наш фильм не только отдаст дань уважения всем, кто причастен к подводной трагедии, и их семьям <…> Правда — это все, что имеет значение. И мир всегда имеет право знать правду, а не непристойную наживку, которую запихивают нам в глотку те, кто ищет своих пяти минут славы», — заявил Кизи.

Жуткая анимация показала, что случилось при взрыве с экипажем «Титана»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 июня батискаф «Титан» компании OceanGate Expeditions потерял связь с исследовательским судном спустя почти два часа после начала погружения. Через несколько дней его обломки нашли недалеко от остова Титаника.

Эксперты заявили, что батискаф сжался, как консервная банка, из-за перепада давления. Такой направленный внутрь взрыв называется имплозией. Предполагается, что смерть всех пятерых находящихся внутри людей наступила мгновенно.

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