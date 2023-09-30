ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО «Ураган»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 8 0

ПВО уничтожила над Белгородской областью 9 украинских снарядов РСЗО «Ураган»

ПВО уничтожила в воздухе над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО «Ураган»

Фото: © РИА Новости

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Попытка атаки была совершена киевским режимом около 03:45 по московскому времени.

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по российским объектам, выпустил девять снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Уран». В Минобороны РФ сообщили, что попытка атаки была успешно пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Все снаряды были уничтожены в воздухе над Белгородской областью около 03:45 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курской области украинский беспилотник повредил трансформатор.

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