В Курской области украинский беспилотник повредил трансформатор

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил подстанцию в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Роман Старовойт.

Он сообщил, что дрон сбросил два взрывных устройства. В результате диверсии загорелся один из трансформаторов. На место ЧП уже выехали пожарные расчеты.

«Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница», — отметил Старовойт.

Губернатор Курской области добавил, что восстановление электроснабжения начнется, как только «станет безопасно». О пострадавших в результате ночной атаки не сообщается.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за атаки украинских БПЛА в Курской области оказались обесточенными семь населенных пунктов. Дрон сбросил взрывное устройство на местную подстанцию. Губернатор подчеркнул, что в результате диверсии пострадавших жителей нет.