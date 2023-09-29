В Курской области украинский беспилотник повредил трансформатор

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 164 0

В пяти населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением.

В Курской области украинский беспилотник повредил трансформатор

Фото: www.globallookpress.com / Caisii Mao

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Спецоперация

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил подстанцию в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Роман Старовойт.

Он сообщил, что дрон сбросил два взрывных устройства. В результате диверсии загорелся один из трансформаторов. На место ЧП уже выехали пожарные расчеты.

«Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница», — отметил Старовойт.

Губернатор Курской области добавил, что восстановление электроснабжения начнется, как только «станет безопасно». О пострадавших в результате ночной атаки не сообщается.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за атаки украинских БПЛА в Курской области оказались обесточенными семь населенных пунктов. Дрон сбросил взрывное устройство на местную подстанцию. Губернатор подчеркнул, что в результате диверсии пострадавших жителей нет.

Тема:
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