Екатеринбурженку нашли жестоко убитой на ее дачном участке

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Полина Долгова
Полина Долгова 17 0

По предварительной версии, женщина стала жертвой разнорабочего.

Екатеринбурженку нашли жестоко убитой на ее дачном участке

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Свердловской области на территории собственного коттеджа нашли мертвой молодую женщину. Ее тело было обнаружено в доме, она была привязана к стулу, а ее голова проломлена, сообщает URA.RU.

По предварительной версии, 39-летняя женщина стала жертвой разнорабочего, который был охранником участка. Более того, ее авто нашли брошенным на трассе. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и разыскивают подозреваемого.

О пропаже женщины первым запаниковал ее малолетний сын, который находился один в городской квартире. Мальчик позвонил своему отцу, который находится в разводе с погибшей, и рассказал о случившемся, после чего в полицию поступило сообщение о пропаже гражданки.

Ранее 5-tv.ru писал, что мумии двух убитых мужчин нашли в заколоченном погребе в Кузбассе.

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