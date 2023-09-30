Екатеринбурженку нашли жестоко убитой на ее дачном участке

В Свердловской области на территории собственного коттеджа нашли мертвой молодую женщину. Ее тело было обнаружено в доме, она была привязана к стулу, а ее голова проломлена, сообщает URA.RU.

По предварительной версии, 39-летняя женщина стала жертвой разнорабочего, который был охранником участка. Более того, ее авто нашли брошенным на трассе. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и разыскивают подозреваемого.

О пропаже женщины первым запаниковал ее малолетний сын, который находился один в городской квартире. Мальчик позвонил своему отцу, который находится в разводе с погибшей, и рассказал о случившемся, после чего в полицию поступило сообщение о пропаже гражданки.

Ранее 5-tv.ru писал, что мумии двух убитых мужчин нашли в заколоченном погребе в Кузбассе.