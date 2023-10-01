Друзья Светличной заявили, что актрису насильно удерживают в психиатрической клинике

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Алексей Панков
Алексей Панков 3 0

Актрису Светличную могут насильно удерживать в психушке

Друзья Светличной заявили, что актрису насильно удерживают в психиатрической клинике

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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83-летняя артистка страдает деменцией. Но где на самом деле она находится сейчас?

Страдающую деменцией Светлану Светличную насильно удерживают в психиатрической клинике. Такое заявление в эфире одного из федеральных каналов сделали друзья заслуженной артистки РСФСР — Наталья Варлей и Илья Коротков в эфире одного из федеральных каналов.

По их словам, они уже год добиваются встречи. Уверяют, что Светличная не могла сама подписать запрет на свидания. Именно поэтому они намерены разобраться во всем лично.

«У нас есть основания не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились вспышки агрессии, что она набросилась на медсестру. А где факты?» — отметил Коротков.

Они также продолжают ухаживать за котом актрисы Филом. Сообщается, что близкие Светличной от него отказались.

Невестка актрисы в беседе с журналистами федерального канала заявила, что насильно Светличную никто не удерживает. Однако бывают моменты, когда ей требуется «постоянная медицинская помощь». И пребывает Светличная в этом медицинском учреждении «с перерывами».

Страдающая деменцией Светличная начала бросаться на людей: близкие в панике

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невестка Светличной раскрыла правду о состоянии актрисы. По ее словам, звезда кино сильно изменилась.

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