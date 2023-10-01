«Был юбилейный концерт»: у 77-летнего Добрынина объявился внебрачный сын

Предположительный наследник утверждает, что узнал правду о своем знаменитом отце лишь семь лет назад.

В Красноярском крае объявился якобы внебрачный сын певца Вячеслава Добрынина. Альберту Штефану 55 лет, и он мечтает пообщаться с отцом. Об этом сам мужчина рассказал в интервью одному из федеральных каналов.

По словам Штефана, мать раскрыла ему правду только семь лет назад. Все это время он считал своим отцом абсолютного другого человека, который усыновил его в пятилетнем возрасте.

«Был юбилейный концерт Вячеслава, и мама мне сказала, мол смотри, это твой отец. Я был в шоке», — приводит его слова издание 7Дней.ru.

Журналисты отмечают, что Альберт действительно имеет внешние сходства с Добрыниным. Особенно выдает в нем узнаваемое лицо разрез глаз, форма носа и подбородка и губы.

Штефан уверяет, что материальные блага звездного отца его не интересуют. Он лишь искренне хочет восстановить кровные узы.

Согласно легенде возможного сына Добрынина, его биологический отец познакомился с его матерью во время гастролей в Красноярске. Вячеславу в тот момент было 24 года, а ей — 21 год. Между ними вспыхнула искра, и в результате на свет появился Альберт. Женщина пыталась дописаться до Добрынина, однако на письма он не отвечал.

Штефан утверждает, что его мать даже приезжала к Добрынину на московский адрес — он оставил ей телефон во время встречи, поэтому она смогла найти его квартиру. Только дома его встретила мать Вячеслава, которая попросила не портить карьеру начинающему артисту.

Примечательно, что сам Добрынин в биографии указывал, что у него есть внебрачный сын. Только имя его матери, а также имя ребенка он не раскрывал.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Вячеслав Добрынин исчез со сцены на самом деле.