Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» Джэйк Абрахам

Умер британский актер кино, ТВ и театра Джэйк Абрахам, сообщает Daily Mail. Ему было 56 лет.

Актер умер от запущенного случая онкологии — рака простаты. Он лично сообщил о своей болезни и отметил, что начал лечение слишком поздно, пропустив не менее четырех лет. Несмотря на попытки спастись от неумолимого недуга, результаты борьбы с онкозаболеванием были неудачными.

Причиной смерти стало, фактически, промедление. Метастазы распространились на другие части тела, образовав опухоли в позвоночнике, бедрах и мочевом пузыре.

Самой известной ролью актера стал харизматичный гопник из гангстерского фильма Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».

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