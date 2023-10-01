Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» Джэйк Абрахам
Самой известной ролью актера стал харизматичный гопник из гангстерского фильма Гая Ричи.
Фото: Кадр из к/ф «Карты, деньги, два ствола», реж. Гай Ричи, 1998 г.
Умер британский актер кино, ТВ и театра Джэйк Абрахам, сообщает Daily Mail. Ему было 56 лет.
Актер умер от запущенного случая онкологии — рака простаты. Он лично сообщил о своей болезни и отметил, что начал лечение слишком поздно, пропустив не менее четырех лет. Несмотря на попытки спастись от неумолимого недуга, результаты борьбы с онкозаболеванием были неудачными.
Причиной смерти стало, фактически, промедление. Метастазы распространились на другие части тела, образовав опухоли в позвоночнике, бедрах и мочевом пузыре.
Самой известной ролью актера стал харизматичный гопник из гангстерского фильма Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.
Читайте также
88%
0.41 103.16
1.06
Нашли ошибку?