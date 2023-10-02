Юрист назвал главную ошибку россиян при выходе на пенсию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Декан ВШЭ Виноградов указал на необходимость заранее оформить статус пенсионера

Юрист назвал главную ошибку россиян при выходе на пенсию

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Ariane Lohmar

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О том, чтобы выплаты начались вовремя, позаботиться должен сам пенсионер.

Любой сотрудник, достигший пенсионного возраста, должен помнить о сроках подачи соответствующих документов в Фонд социального страхования РФ. Как рассказал в интервью агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». — Прим. ред.) Вадим Виноградов, оформление статуса пенсионера — личная ответственность и обязанность работника.

«Не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста необходимо лично отправиться в отделение Соцфонда и подать заявление. Сделать это можно и на сайте Соцфонда или отправить документы по почте, а также прийти лично в МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, по телефону или через работодателя», — сообщил юрист.

Как отметил эксперт, если обратиться в орган позже, можно потерять часть выплат. Пенсию начнут начислять только после подачи заявления, даже если соответствующий возраст наступил раньше. Так что лучше заняться этим вопросом до дня рождения. Если же часть денег не получена своевременно по вине Фонда социального страхования, они должны быть выплачены в полном объеме — в этом случае ограничение по срокам не работает.

Виноградов пояснил также, что если гражданин сознательно отложит оформление пенсии на год или больше, после обращения в фонд с заявлением она будет назначена в повышенном размере, так как страховая выплата каждый год растет за счет премиальных коэффициентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие изменения произойдут в системе социальных выплат в России в 2024 году.

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