Мэра Тулуна допросили по делу о переселении людей из ветхого жилья

Мэра города Тулун, расположенного в Иркутской области, Юрия Кариха допросили в рамках уголовного дела о переселении жителей из ветхого жилья. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Губернатор уточнил, что Кариху также задавали вопросы о переселении граждан в результате подтопления территорий в 2019 году. По словам Кобзева, распространяемая ресурсами информация о задержании мэра Тулуна является недостоверной.

«Юрий Владимирович Карих допрашивается следственными органами, но на данный момент он не задержан», — отметил он.

В следственном управлении СК по Иркутской области сообщили, что уголовное дело было возбуждено по двум статьям. Первая предусматривает наказание за мошенничество в крупном размере, а вторая — за превышение должностных полномочий.

Коллеги Кариха также допрашиваются. Сотрудники следственных органов продолжают проведение необходимых мероприятий, в частности в городской администрации.

Карих вступил в должность мэра города в 2010 году. Спустя девять лет в регионе произошло несколько волн летних паводков, в результате которых сильно пострадал Тулун с населением порядка 40 тысяч человек. Согласно планам властей, переселение пострадавших должно завершиться в 2025 году.

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