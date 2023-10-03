«С нас хватит!» — певица Слава набросилась на хирурга Хайдарова
Певицу Славу разозлила несостоявшаяся примирительная встреча с Хайдаровым
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
В скандале вокруг пластической операции артистки, кажется, происходит новый этап.
Скандал между певицей Славой и звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым набирает новые обороты. Накануне недовольные итогом операций артистка с коллегой Любовью Успенской и другими пациентками приехали в клинику врача. Однако долгожданный примирительный диалог не состоялся, хирург не вышел к гостям. Об этом сообщает портал 7Дней.ru.
Славу подобное поведение сильно разозлило, и она воспользовалась поводом и адресовала очередной гневный пост Хайдарову в своем блоге.
«Хайдаров не пришел, согласился на мировую, договорился о встрече. Девочки купили билеты, сняли гостиницы, бросили все дела, семьи и что? Простояли с 11 до 21 вечера! И ничего! А вместо этого он снова пошел на программу к Малахову. Просто кинул 50 своих пациентов. С нас хватит!» — возмутилась певица.
Как писал ранее 5-tv.ru, певица Слава предложила Хайдарову заключить мировое соглашение, сказав, что не желает тратить время на суды.
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