«С нас хватит!» — певица Слава набросилась на хирурга Хайдарова

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 16 0

Певицу Славу разозлила несостоявшаяся примирительная встреча с Хайдаровым

«С нас хватит!» — певица Слава набросилась на хирурга Хайдарова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

В скандале вокруг пластической операции артистки, кажется, происходит новый этап.

Скандал между певицей Славой и звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым набирает новые обороты. Накануне недовольные итогом операций артистка с коллегой Любовью Успенской и другими пациентками приехали в клинику врача. Однако долгожданный примирительный диалог не состоялся, хирург не вышел к гостям. Об этом сообщает портал 7Дней.ru.

Славу подобное поведение сильно разозлило, и она воспользовалась поводом и адресовала очередной гневный пост Хайдарову в своем блоге.

«Хайдаров не пришел, согласился на мировую, договорился о встрече. Девочки купили билеты, сняли гостиницы, бросили все дела, семьи и что? Простояли с 11 до 21 вечера! И ничего! А вместо этого он снова пошел на программу к Малахову. Просто кинул 50 своих пациентов. С нас хватит!» — возмутилась певица.

Как писал ранее 5-tv.ru, певица Слава предложила Хайдарову заключить мировое соглашение, сказав, что не желает тратить время на суды.

 

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова
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