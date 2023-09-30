Певица Слава предложила Хайдарову заключить мировое соглашение

После просмотра шоу на YouTube, в котором принял участие хирург Тимур Хайдаров, певица Слава высказалась о желании заключить мировое соглашение и тем самым поставить точку в их скандале. К врачу артистка обратилась в своем блоге.

«Нам в судах этих время тратить не нужно, если не пойдешь на мировую, ты просто имбецил», — заявила певица.

Слава и Хайдаров враждуют уже несколько месяцев. Минувшим летом исполнительница обвинила пластического хирурга в некачественно сделанной операции. Врач свою вину не признал, сказав, что певица не соблюдала его рекомендаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Москвы проверит работу медийного врача Хайдарова. Его обвинили в неудачных операциях как знаменитостям, таким как певицы Слава и Любовь Успенская, так и простым женщинам.