Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов и природы света

Награды удостоены Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л’Юилье.
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Нобелевскую премию в области физики 2023 года присудили ученым за изучение электронов и природы света. Объявил лауреатов Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Награда, в частности, присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференду Краусу и француженке Анн Л’Юилье за экспериментальные методы, продуцирующие аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи.
Ранее 5-tv.ru сообщал о присуждении Нобелевской премии разработчикам вакцин против COVID-19. Ученые Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США сделали открытие в области модификации основ нуклеиновых кислот.
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