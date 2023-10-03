Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов и природы света

Нобелевскую премию в области физики 2023 года присудили ученым за изучение электронов и природы света. Объявил лауреатов Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Награда, в частности, присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференду Краусу и француженке Анн Л’Юилье за экспериментальные методы, продуцирующие аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о присуждении Нобелевской премии разработчикам вакцин против COVID-19. Ученые Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США сделали открытие в области модификации основ нуклеиновых кислот.