«Короче, план такой»: в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера комедии о русских хакерах

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 27 0

Премьера сериала о русских хакерах «Короче, план такой» состоится 4 октября

«Короче, план такой»: в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера комедии о русских хакерах

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Читайте нас в: Дзен Новости

Проект представят сами создатели сериала.

Светская премьера комедийного сериала о команде русских хакеров «Короче, план такой» (16+) состоится в среду, 4 октября. Проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Авантюрная комедия «Короче, план такой» покажет историю команды русских хакеров, которые знают друг друга только по никам в сети, а в реальной жизни никогда не виделись. По сюжету ребята потрошат электронные кошельки богатых людей, но в какой-то момент попадаются из-за нелепой ошибки. Приходится знакомиться лично и делать судьбоносный выбор: отправляться за решетку или работать на благо страны. Естественно, команда выбирает второй вариант. С этого момента их жизнь меняется, ведь на кону отныне не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира, которую приходится защищать во всех уголках планеты. И все усложняют интриги, романтические истории и «крот», внедренный в их команду.

Цифровая премьера сериала состоится на Wink уже 10 октября, а телевизионная премьера будет на канале СТС. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Проект представят создатели сериала:

  • режиссер-постановщик Марк Горобец;
  • авторы сценария Кирилл Ситников, Александр Туркин, Павел Арефьев;
  • генеральные продюсеры Вадим Галыгин, Владимир Микулич;
  • исполнительный продюсер Дмитрий Писарук;
  • музыкальный продюсер Илья Зайцев;
  • продюсер постпродакшн Ольга Юнтунен;
  • оператор-постановщик Морад Абдель-Фаттах;
  • художник-постановщик Анна Стрельникова;
  • актеры Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Максим Костромыкин, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская, Валерий Баринов, Михаил Сафронов, Вероника Мохирева, Владимир Сычев, Виталий Хаев и другие.

Ранее 5-tv.ru назвал яркие роли Кевина Спейси.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:42
Лидера оппозиции Сейшел обвинили в колдовстве
17:33
Опубликован список 400 самых богатых бизнесменов из США
17:21
Матвиенко призвала «не душить» муниципалитеты миллиардными штрафами
16:52
Роскомнадзор сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года
16:42
Фанаты поднимают волшебные палочки: кого из актеров фильмов о «Гарри Поттере» уже нет в живых
16:33
«Мама — первое слово»: Роман Костомаров впервые начал писать с протезом на руке

Сейчас читают

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
В Татарстане появится аллея имени Владимира Жириновского
Евротрейдеры накачали Украину газом
Сколько осталось до Нового года — 2024: онлайн счетчик

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России