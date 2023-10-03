Опасный астероид диаметром больше километра движется в сторону Земли

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Космическое тело летит с огромной скоростью. Произойдет ли столкновение?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simone Brandt; 5-tv.ru

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К Земле на большой скорости летит потенциально опасный астероид. В НАСА сообщили, что диаметр небесного тела — больше километра, оно приблизится к нашей планете на расстояние шести миллионов километров, и произойдет это сегодня около полуночи.

Впервые этот астероид обнаружили в сентябре 1989 года, затем он исчез на 33 с лишним года и вот теперь снова оказался под наблюдением ученых.

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Опасный астероид диаметром больше километра движется в сторону Земли

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