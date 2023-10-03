«Взяли объяснения»: почему Даня Милохин не получил повестку в армию

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 19 0

Приемный отец Милохина: блогера не было в стране, когда приходили из военкомата

«Взяли объяснения»: почему Даня Милохин не получил повестку в армию

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин

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Приемный отец блогера рассказал о визите сотрудников военкомата.

Блогеру Дане Милохину не вручали повестку в военкомат, потому что последнее время он находится за границей. Об этом 5-tv.ru рассказал приемный отец 21-летнего блогера Дмитрий Тюленев.

По словам мужчины, к ним действительно приходили сотрудники военкомата, но Дани на тот момент не было не то что дома — даже в стране.

«Пришли, взяли объяснения, где он находится. Мы также, как и вам, сказали, что находится в Дубае. Вот и все. Больше никто не приходил», — рассказал Дмитрий Тюленев.

Российский тиктокер уехал из России в 2022 году. Сейчас он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее, 11 сентября, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале выступила с обращением к МО РФ с просьбой призвать Милохина в ряды Вооруженных сил, потому что у него нет оснований для отсрочки. Общественный деятель предположила, что служба в армии пойдет на пользу блогеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после отъезда из страны Даня Милохин остался без работы и высоких доходов, которыми мог похвастаться в России. Такое признание блогер сделал во время участия в шоу на YouTube-канале «Джарахов».

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