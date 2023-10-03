Правительству ФРГ пытаются указать на ошибки в энергетической политике и не только.

Несколько тысяч человек вышли на улицы Берлина, протестуя против поставок Киеву и призывая правительство уйти в отставку. К организации акции причастна оппозиционная партия «Альтернатива для Германии».

«Левые, правые, середина — нам наплевать. Мы за демократию, которой сейчас не наблюдается», — приводит агентство РИА Новости слова одного из активистов.

Протестующих не устаивает также проведение досрочных выборов в ФРГ. Немцы пытаются указать правительству на ошибки в энергетической политике, а также преступления, которые якобы были совершены в период эпидемии COVID-19.

Соотечественников призывают подержать протест, одной из целей которого является остановка помощи Киеву. Немцы заявляют, что им все равно, кто прав, а кто виноват — РФ, Украина или Запад.

«Германия против войны», — гласят лозунги.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленскому обозначили сроки для победы над РФ.