Поставили перед фактом: Зеленскому обозначили сроки для «победы» над РФ 

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 73 0

Hill: если ВСУ не победят до декабря, мир будет заключен на условиях России

Поставили перед фактом: Зеленскому обозначили сроки для «победы» над РФ 

Фото: www.globallookpress.com / Dankihot / (dankihot.com)

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Результаты осеннего этапа контрнаступления продиктуют дальнейшее развитие событий.

Если ВСУ в рамках контрнаступления не смогу добиться ощутимых результатов до начала зимы, то будет заключено мирное соглашение на условиях Москвы. Об этом в статье для Hill написал журналист Марк Темницкий.

Военная и финансовая помощь стран Запада Украине стала во многом зависеть от результатов грядущих выборов президента США, сообщает автор. По его словам, нет никаких гарантий, что поставки будут продолжаться после вероятной смены власти.

Публицист считает, что российская сторона сможет добиться мирного урегулирования конфликта, но на своих условиях. При этом международное сообщество посодействует Москве и надавит на Киев, чтобы тот сел за стол переговоров.

«Учитывая все это, Украина должна выиграть войну против России в 2023 году», — резюмировал Темницкий.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США сообщили о тактике РФ, срывающей контрнаступление.

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