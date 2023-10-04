«Будет битва»: с чего начал свою работу новый спикер Палаты представителей США

Кевина Маккарти отправили в отставку, отдав место его коллеге. Кем является новый конгрессмен и как эти перестановки повлияют на отношения России и США?

Республиканца Кевина Маккарти сместили с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. Сделано это было после голосования, где 216 конгрессменов высказались за его отставку, против же выступили 210 политиков, сообщает издание CNN.

Внутренний конфликт

Главной причиной отставки республиканца считаются его договоренности с оппозиционной партией. По мнению конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца, Маккарти пошел на компромисс с демократами и помог принять 45-дневный бюджет, чтобы избежать шатдауна американского правительства. Маккарти занимал пост с января 2023 года, придя после Нэнси Пелоси.

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Кто теперь?

Временным спикером палаты была назначен Патрик Макгенри, представитель Северной Каролины. Именно он был главным в списке тех, на кого можно возложить эти обязанности, его составил сам Маккарти.

Первое, что сделал конгрессмен — это выселил из кабинета Нэнси Пелоси. О своем решении политик уведомил ее письменно. При этом он дал Пелоси возможность собрать свои вещи в течение 24 часов, сообщив, что потом в помещении заменят все замки. Как сообщает издание Politico, этот приказ уже назвали резким отходом от традиций.

Ближайшее будущее

По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, на самом деле сложно сказать, сколько Патрик Макгенри пробудет в новой должности. Ведь в ближайшее время постоянного спикера выберут путем голосования. Эксперт напомнил, что, прежде чем утвердить на этом же посту его предшественника, Конгрессу понадобилось больше десятка процедур голосования. Рогулев ожидает, что и сейчас «битва будет не меньше».

Что это означает для России

По мнению специалиста, будет или нет Макгенри в дальнейшем исполнять обязанности спикера, на отношения между Россией и США республиканка повилять не сможет, как минимум потому, что не хватит полномочий. Это касается и поддержки Соединенными Штатами Украины, которая, вероятнее всего, будет продолжаться в том или ином виде.

Развитие ситуации

Однако, по мнению Юрия Рогулева, последние события во внутренней политике США говорят о том, что проблемы есть, причем более чем серьезные.

«Дело в том, что предыдущего спикера отстранили за то, что он пошел на сотрудничество с демократами. Напомню, что в Палате представителей, так же как в Конгрессе, в Сенате в целом, всего две партии. Эти партии примерно пополам делят места. Если будут обвинять руководителей за то, что они сотрудничают с другой партией, то там принять вообще ничего не возможно будет», — объясняет специалист.

Впрочем, давать какие-то прогнозы относительно ситуации пока Рогулев не стал.

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