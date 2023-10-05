Образец для подражания: самые известные учителя из мультфильмов и кино

Вспоминаем лучших педагогов в честь Дня учителя.

День учителя — один из самых важных праздников России. Ведь именно педагогам выпала нелегкая доля по воспитанию будущих поколений, обучению их не только науке, но и жизненной мудрости и общечеловеческим принципам. В материале 5-tv.ru собрал 12 знаменитых учителей, которые появлялись на кино- и телеэкранах и запомнились зрителям своими характерами и поступками.

Не учитель, но легендарный наставник

Профессор Дамблдор

Фото: Кадр из к/ф « Гарри Поттер и узник Азкабана», реж. Альфонсо Куарон, 2004 г.

Открывает нашу подборку директор школы «Хогвартс» — профессор Дамблдор. Пусть в роли учителя пожилой преподаватель почти не отметился, однако именно он оказал наибольшее влияние на становление юного Поттера как настоящего волшебника, способного одолеть темные силы. К сожалению, в выпущенных фильмах его личность почти не раскрыта, но настоящие фанаты «Поттерианы» с нетерпением ждут экранизации отдельной книги, полностью посвященной жизни седовласого старца.

Йода

Фото: Кадр из к/ф «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар», реж. Ирвин Кершнер, 1980 г.

Один из главных героев «Звездных войн» российскому зрителю запомнился не только своими мудрыми наставлениями, но и необычной расстановкой слов в предложении. Пересказывать всю жизнь героя смысла нет. Как-никак Йода разменял седьмой десяток, и событий, которые он пережил, хватит на отдельную статью. Недавно, с выходом сериала «Мандалорец», герой обрел новую жизнь, вернув подрастерянную популярность своим детским образом.

Гендальф

Фото: Кадр из к/ф «Властелин колец: Братство Кольца», реж. Питер Джексон, 2001 г.

Закрывает блок о наставниках седовласый Гендальф — герой «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина. У персонажа много общего с Дамблдором не только во внешности, но и в жизненных убеждениях. Обладая поистине невероятной силой, он предпочитал действовать словом.

Культовые учителя из мультипликации

Сплинтер

Фото: Кадр из мультсериала «Черепашки мутанты ниндзя», 1987 г.

«Черепашки-ниндзя» — одна и самых узнаваемых в мире франшиз. На приключениях четырех братьев-мутантов выросло не одно поколение детей. Но многие забывают, что именно пожилая крыса по имени Сплинтер научила их ниндзюцу. Помимо умения постоять за себя сенсей обучил своих сыновей мудрости и рассудительности. Правда, далеко не все черепашки полностью освоили советы наставника.

Онидзука

Фото: Кадр из мультсериала «Крутой учитель Онидзука», 1999 г.

Главный герой аниме под названием «Крутой учитель Онидзука» на наставника совсем не похож. Бывший глава уличной банды сне самой простой судьбой приезжает в Токио в поисках лучшей жизни и становится преподавателем в частной школе. Звучит, как нечто фантастическое, согласны, но чего только не бывает в стране восходящего солнца. Его назначают руководителем самого проблемного класса, где поначалу дети отказываются его воспринимать в качестве авторитета. Однако со временем Онидзуке удается завоевать их уважение, а заодно и любовь зрителя.

Эдна Крабаппл

Фото: Кадр из мультсериала «Симпсоны», 1989 г.

Кто не знает мультсериал «Симпсоны», тот, скорее всего, сильно лукавит. Знаменитые герои с желтой кожей уже несколько десятков лет веселят зрителей с экранов телевизоров. Однако среди нескончаемого потока иронии и сарказма Эдна Крабаппл всегда была образцом для подражания. Она одна из немногих, кто действительно пыталась хоть чему-то научить детей. В одной из серий Эдна даже обретает свое счастье вместе с соседом Симпсонов — Недом Фландерсом. И нам, как зрителям, очень жаль, что оно продлилось недолго.

Кто исполнил роли учителей в нестареющей классике

Нестор Петрович

Фото: Кадр из сериала «Большая перемена», 1972 г.

Роль Нестора Петровича из фильма или даже мини-сериала «Большая перемена» стала культовой для актера Михаила Кононова. Молодой учитель устраивается работать в вечернюю школу, где ему достается трудный класс, большей частью из возрастных людей, которые решили получить образование после Великой Отечественной войны. Теперь помимо решения собственных проблем он вынужден помогать своим ученикам, а порой даже и воспитывать их, несмотря на порой значительную разницу в возрасте. Картина стала настоящим хитом в СССР и любима в России. При этом съемки дались актеру нелегко. Он до последнего не хотел принимать в них участие и вообще не верил в успех картины. Даже на площадке всем своим видом показывал, что фильм ему не интересен.

Татьяна Сергеевна Левченко

Фото: Кадр из к/ф «Весна на Заречной улице», реж. Марлен Хуциев, Феликс Миронер, 1956 г.

«Весна на Заречной улице» — еще один фильм про вечернюю школу. На этот раз, по сюжету, молодая учительница влюбляется в одного из своих учеников — сталевара Савченко. И пусть школьная линия тут не основная, а на первый план выведена любовная драма, фильм все равно заслуживает места в нашей подборке.

Джон Китинг

Фото: Кадр из к/ф «Общество мертвых поэтов», реж. Питер Уир, 1989 г.

Одна из самых известных картин про школу, получившая премию «Оскар» за оригинальный сценарий. В «Обществе мертвых поэтов» Робин Уильямс исполнил роль харизматичного преподавателя по имени Джон Китинг. События картины разворачиваются в 1950-х годах и рассказывают об учителе, который вдохновляет своих подопечных на получение новых знаний.

Современный

Фома

Фото: Кадр из сериала «Физрук», 2014 г.

Олег Евгеньевич Фомин — знаменитый физрук из одноименного сериала — полюбился зрителям за счет своего брутального образа. Фома (прозвище героя — Прим. ред.) не является образцом для подражания, да и поборником морали назвать его сложно. Но при этом он учит зрителя всегда поступать по чести и совести, чего совсем не ожидаешь от твердолобого качка на «Гелендвагене».

Ричард Линклейтер

Фото: Кадр из к/ф «Школа рока», реж. Ричард Линклейтер, 2003 г.

Роль харизматичного раздолбая Ричарда Линклейтера в картине «Школа рока» мастерски исполнил Джек Блэк. Его герой, который лишь по воле случая попал на работу в школу, очень полюбился зрителю. Картина не растеряла свою актуальность даже спустя 20 лет после премьеры и регулярно продолжает занимать высокие позиции в рейтингах самых смешных фильмов про школу.

Уолтер Уайт

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие», 2008 г.

Уолтер Уайт — еще один антигерой в нашей подборке. Школьный учитель, который встал на криминальный путь, чтобы обеспечить свою семью после собственной смерти, заслуживает, как минимум, сочувствия. В его истории много откровенно пугающих моментов, когда источником этого страха является сам герой. Но отрадно видеть, что в финале жизни он нашел в себе силы раскаяться и встретиться лицом к лицу со своей судьбой, параллельно вызволив друга из плена.

Владимир Путин записал видеопоздравление для российских учителей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин встретился с российскими педагогами и учениками. Президент рассказал о международной ситуации и происходящем в России.