На Пятом канале акция «День добрых дел» для семилетнего Саши c Сахалина

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Врожденная патология отравляет жизнь маленькому мальчику.

На Пятом канале акция «День добрых дел» для семилетнего Саши c Сахалина

Фото: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна семилетнему Саше c Сахалина. Мальчик страдает от тяжелого заболевания — двустороннего гидронефроза. Это врожденная патология почек. Победить страшный недуг возможно, но на это нужны серьезные деньги — почти четыре миллиона рублей. Помочь можем мы с вами, достаточно перечислить любую сумму на короткий номер 4640. А о Саше с Сахалина расскажет корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Семилетний Саша часами собирает супергероев из деталей конструктора и мечтает стать таким же сильным. Почти все, что ему нравится — играть с друзьями в футбол, ходить в горы — сейчас под запретом. Из-за врожденной патологии почек физические нагрузки могут спровоцировать приступ сильнейшей боли.

«Почка увеличивается в размерах, она эту жидкость накапливает. От этого она страдает», — говорит Анна Юдакова, мама Саши.

К медицинским терминам в этой семье привыкли давно. Двусторонний гидронефроз — так звучит диагноз. Первую операцию маленький Саша пережил, когда ему не было и двух лет. Она была сложной и долгой, понадобилась лоскутная пластика. В итоге хирурги полностью исправили дефект правой почки. И до последнего была надежда, что левая со временем восстановится сама. Но чуда не произошло. Необходимое новое вмешательство.

«Нужно сделать это так, чтобы с ростом та реконструкция мочеточника, тот сегмент, который мы будем реконструировать, работал. Функция почки будет улучшаться», — объясняет детский уролог-андролог Зухра Сабирзянова.

Из-за неправильной работы левая почка деформируется с каждым днем, поэтому медлить нельзя. Операция предстоит практически ювелирная, помогать врачам будет робот. Это резко снизит риск осложнений и позволит ребенку быстрее восстановиться.

«Это система, которая позволяет хирургу видеть операционное поле внутри пациента в 3D картинке. Роботическая система позволяет выполнять те движения, которые мы даже своей рукой выполнить не можем. Объем движений инструмента намного больше, чем объем движений руки человека», — поясняет врач-уролог Алексей Коваленко.

Всего через месяц, говорят врачи, Саша будет полностью здоров, сможет заниматься спортом и вернется в школу — ведь он уже первоклашка. Но остро встал вопрос денег. Операция и лечение, которое потребуется после нее, обойдутся в 3 786 804 рубля. У многодетной семьи с острова Сахалин такой суммы нет.

Сейчас важно не упустить время. И тогда мечты Саши о нормальной жизни без изнуряющей боли и лекарств, жизни, где есть активные игры и прогулки по горным тропам, станут реальностью. В наших с вами силах помочь исполниться этим детским мечтам.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Саше, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Чтобы помочь Саше, отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 4640. Большое вам спасибо!

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