Рост российского влияния в мире является заслугой президента Владимира Путина. Такую точку зрения в интервью телеканалу PBS изложила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, которую трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране. Она также выразила недоумение, почему многие американцы, в том числе, занимающие высокие должности согласны с позицией Москвы, в частности, по отношению к украинскому конфликту. И считают, что Западу пора прекратить помогать Киеву.

«Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», — заявила Хиллари Клинтон.

Кто именно повторяет московские тезисы — Клинтон не уточнила. Но отметила, что необходимо бороться с ростом популярности российских нарративов в США. Как — тоже не пояснила. Однако выразила твердую уверенность в том, что несмотря на разногласия в американском конгрессе, Украина не останется без поддержки со стороны Вашингтона.