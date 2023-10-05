«Мы сходим с ума»: на Украине началась паника после отставки Маккарти

|
Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

Politico: на Украине началась паника после отставки Маккарти

«Мы сходим с ума»: на Украине началась паника после отставки Маккарти

Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Будущая помощь от американского правительства находится в подвешенном состоянии. В чем причина?

Украинское правительство обеспокоено отставкой спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Как пишет издание Politico, у украинцев буквально началась паника из-за будущего американской помощи, которое теперь находится в подвешенном состоянии.

«Мы сходим с ума. Это катастрофа», — заявила депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Кризис, который возник на территории США, может серьезно пошатнуть отношения государства с Украиной. В материале подчеркнули, что Киев всеми силами пытается снизить влияние этого кризиса, однако среди представителей власти господствует страх и паника.

Другой депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что украинцы стали заложниками внутренней политики американцев. Вашингтон стал ненадежным союзником для Киева.

Ранее палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти. По мнению демократов, он «недостоин руководства». Преемника на пост Маккарти пока нет, а это значит, что Палата представителей США не сможет голосовать по предлагаемым законам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда на Украине уходят бюджетные деньги США.

Тема:
Украинский кризис
5 окт
«Выжженная земля»: раскрыт ужасный план мести, который Запад приготовил для Украины
5 окт
Поматросили и бросили: Европа и США устали от Украины
4 окт
Тысячи единиц: США передадут Киеву перехваченное иранское оружие
4 окт
Финансируют коррупцию: куда на Украине уходят бюджетные деньги США
4 окт
«Дно бочки видно»: в НАТО оценили запасы боеприпасов для Украины
4 окт
ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ
4 окт
«Театр абсурда»: Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина
4 окт
Украину хотят включить в Евросоюз, но придется подождать
4 окт
Министра обороны ФРГ Писториуса разозлили слова о переговорах с РФ по Украине
3 окт
Поставили перед фактом: Зеленскому обозначили сроки для «победы» над РФ 
+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
99.46
0.19 104.30
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:50
«Мы сходим с ума»: на Украине началась паника после отставки Маккарти
7:35
Медики в США бастуют против поддержки Украины
7:27
Крис Хемсворт отправился в отпуск без жены и спровоцировал слухи о разводе
7:18
Политолог Скотт Риттер назвал виновника кризиса в США
7:15
День учителя: как поздравить педагогов с праздником 5 октября
7:04
Как за каменной стеной: какой замок обезопасит квартиру от нежеланных гостей

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
«Ураган» возмездия: лучшее видео СВО за день
Цена газа в Европе растаяла
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России