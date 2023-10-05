«Мы сходим с ума»: на Украине началась паника после отставки Маккарти

Politico: на Украине началась паника после отставки Маккарти
Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon
Будущая помощь от американского правительства находится в подвешенном состоянии. В чем причина?
Украинское правительство обеспокоено отставкой спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Как пишет издание Politico, у украинцев буквально началась паника из-за будущего американской помощи, которое теперь находится в подвешенном состоянии.
«Мы сходим с ума. Это катастрофа», — заявила депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Кризис, который возник на территории США, может серьезно пошатнуть отношения государства с Украиной. В материале подчеркнули, что Киев всеми силами пытается снизить влияние этого кризиса, однако среди представителей власти господствует страх и паника.
Другой депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что украинцы стали заложниками внутренней политики американцев. Вашингтон стал ненадежным союзником для Киева.
Ранее палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти. По мнению демократов, он «недостоин руководства». Преемника на пост Маккарти пока нет, а это значит, что Палата представителей США не сможет голосовать по предлагаемым законам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда на Украине уходят бюджетные деньги США.
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