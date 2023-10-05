«Ненормально быть задирой»: бывший муж Бритни Спирс заступился за нее в соцсетях

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Экс-муж Бритни Спирс Сэм Асгари осудил Трампа-младшего за насмешки над певицей

«Ненормально быть задирой»: бывший муж Бритни Спирс заступился за нее в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Kay Blake

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Трамп-младший разместил в своем блоге пару мемов, высмеивающих поп-звезду, и ее экс-супруг не смог промолчать.

Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари, желающий получить как можно больше ее денег после развода, вдруг решил публично заступиться за поп-звезду. В своем личном блоге он предупредил Дональда Трампа-младшего о возможных последствиях насмешек над певицей.

«Быть задирой — ненормально. Я тоже могу им быть, но не буду. Потому что быть хулиганом — это просто подло, и, как я уже сказал, это не делает тебя крутым», — написал Асгари, после чего удалил свои публикации.

Трамп-младший ранее опубликовал в своем блоге несколько мемов с Бритни Спирс, на которых изображены ее старые фотографии, а рядом скриншоты из нашумевшего видео танцев с ножами.

К слову, в комментариях многие также заступились за певицу и осудили Трампа-младшего.

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году. Спортсмен снялся в клипе певицы, после чего между ними закрутился роман.

Тогда Спирс находилась под опекой отца, так как была признана частично недееспособной из-за нервного срыва и проблем с наркотиками в прошлом. Она не распоряжалась своими деньгами, а также не могла без согласия родителя выйти замуж или забеременеть.

Асгари активно поддерживал акцию «Free Britney» и был рядом, когда она через суд сняла с себя бремя опеки, после чего сделал ей предложение. В 2022 году влюбленные поженились. Детали церемонии не освещались прессой. Детей у супругов нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейские пришли к Бритни Спирс после ее танцев с ножами.

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