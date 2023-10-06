В ночь с 5 на 6 октября на Украине прогремели взрывы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

«Страна.ua»: в Киеве в ночь с 5 на 6 октября прогремели взрывы

В ночь с 5 на 6 октября на Украине прогремели взрывы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ночью 6 октября в Киеве прогремели взрывы, об этом сообщает украинское издание Страна.ua. Подробности произошедшего не приводятся, но известно, что воздушная тревога в Киевской области не объявлялась.

Ранее также поступали сообщения о взрывах в украинском городе Николаев.

Представители официальных украинских властей не комментировали данную информацию. В Минобороны РФ также не комментировали информацию о взрывах.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удары по вокзалам Харькова и Купянска в момент прибытия эшелонов.

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В ночь с 5 на 6 октября на Украине прогремели взрывы

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