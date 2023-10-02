ВС РФ нанесли удары по вокзалам Харькова и Купянска в момент прибытия эшелонов
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Взрывы также прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Majdi Fathi; 5-tv.ru
Этой ночью прогремели мощные взрывы в Харьковской области Украины. Под ударом оказались железнодорожные вокзалы Харькова и Купянска — крупного транспортного узла, через который ВСУ перебрасывали подкрепления.
Он был атакован, когда туда прибыли эшелоны с военнослужащими, транспортом и продовольствием. Сообщается о попаданиях по вагонам с военной техникой. Взрывы также прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Украинские власти пока никак не комментировали произошедшее.
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