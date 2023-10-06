Не трогайте меня! Дубцова выдвинула требование к звездному хирургу Хайдарову

Певица совсем недавно уменьшала грудь у скандального специалиста.

Российская певица Ирина Дубцова попросила не записывать ее в счастливые клиентки хирурга Тимура Хайдарова. Такой пост исполнительница опубликовала в личном Telegram-канале.

Она обратилась к участникам конфликта с требованием больше не упоминать ее в своих высказываниях. Дубцова также добавила, что больше не будет выносить подобные личные темы в публичное поле.

«Отстаньте от меня по теме Хайдарова! Я не хочу это обсуждать, выносить анатомические подробности на всеобщее обозрение и так далее. Теперь я прошу обе стороны меня не упоминать», — отметила Дубцова.

Операцию по уменьшению груди в клинике Хайдарова певица сделала в 2022 году. Однако работа хирурга ей не понравилась.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Дубцова получила травму на фестивале в Сочи. Певица подвернула ногу во время концерта из-за слишком высоких каблуков.