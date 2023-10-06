Не проморгай: какие симптомы говорят о приближении мгновенной смерти

|
Рита Миронова
Рита Миронова 67 0

Кардиолог Крулев: седина говорит о появлении смертельно опасного заболевания

Не проморгай: какие симптомы говорят о приближении мгновенной смерти

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Читайте нас в: Дзен Новости

При первых признаках рекомендуется незамедлительно обратиться в больницу.

К признакам, которые появляются незадолго до смерти, можно отнести два фактора: преждевременная седина и резкие скачки в уровне холестерина. Об этом в личном блоге рассказал врач-кардиолог Константин Крулев.

Специалист предупредил, поседение волос говорит о раннем появлении атеросклероза — бляшек, которые могут спровоцировать инфаркт, инсульт и внезапную смерть. Причем проявление недуга обычно прямо пропорционально выраженности седины.

Кроме этого, о наличии атеросклероза может говорить нарушение пигментации волос. При наличии этих симптомов рекомендуется обратиться к врачу и пройти обследование.

Также стоит обратить внимание на резкие скачки уровня холестерина в крови. Если таковые имеются, это очень тревожный симптом, добавила кардиолог Анна Кореневич.

«Инфаркт случается, когда бляшка лопается. Это происходит почти мгновенно. Так начинается инфаркт или инсульт», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ощущается приближение смерти.

+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
99.68
0.22 104.79
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

14:20
Аэропорт Антальи не принимал самолеты из-за проблем с электричеством
14:18
ПВО деградировала, тылы оголены: армия ВС РФ обострила борьбу с боевиками ВСУ
14:08
«Без алкоголя и вредной еды»: Анна Седокова призналась в эмоциональном истощении
13:53
МИД вызвал посла Кипра из-за задержания российского журналиста
13:40
«Помолодела вдвое»: 52-летняя Кудрявцева показала результат преображения
13:31
«Попытка судилища»: почему Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
«Он рядом!» — супруга Дроздова опровергла онкологию у 86-летнего телеведущего
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России