«Состояние тяжелое»: раскрыта причина госпитализации отца Бритни Спирс

Сама певица упрямо хранит молчание.

Отчужденный от звездной дочери после череды судов отец Бритни Спирс угодил в больницу. Состояние 71-летнего Джейми Спирса резко ухудшилось на фоне скандалов, связанных с артисткой, сообщает The Daily Mail.

После того, как суд официально снял со Спирс все ограничения и требования по опеке, блондинка пустилась во все тяжкие. С завидной частотой артистка стала публиковать в соцсетях провокационные ролики нагишом. Одно из последних таких видео и вовсе наделало немало шума: фанаты требовали, чтобы Спирс срочно обратилась за помощью к психотерапевтам и перестала подвергать свою жизнь опасности.

Судя по всему, новые провокационные выходки артистки довели главу семейства. По информации журналистов, на днях состояние Джейми Спирс резко ухудшилось, из-за чего мужчина вынужден был обратиться к медикам. Прибывшая неотложка забрала отца певицы в больницу «с тяжелой инфекцией, которая потребовала экстренного хирургического вмешательства».

Второй инсайдер, близкий к семье, также добавил, что состояние мужчины «довольно тяжелое», об улучшении речи пока не идет.

Чуть ранее в прессе спровоцировали переполох новости о возможной зависимости Джейми Спирс от спиртного. В прессе писали, что мужчина пристрастился к алкоголю на фоне имеющихся серьезных отклонений у дочери. Позже клевету опровергли, а адвокаты семьи пообещали устроить публичный суд.

До этого 5-tv.ru писал, как бывший муж Бритни Спирс заступился за нее в соцсетях.