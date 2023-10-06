«Я все-таки дождусь!»: Любовь Успенская готовится стать бабушкой

Знаменитость давно говорила, что ждет, когда Татьяна Плаксина подарит ей внуков.

Любовь Успенская мечтает, что когда-нибудь ее дочь придет к ней и сообщит, что беременна. Об этом звезда рассказала на Youtube-шоу «Алена, блин!».

У Любови Успенской были разные периоды в отношениях с дочерью. Исполнительница родила ее в четвертом браке с бизнесменом Александром Плаксиным, с которым позже развелась. Несколько лет назад Татьяна неудачно упала с велосипеда и серьезно пострадала: сломала челюстные кости и даже выбила зубы, после чего пришлось проводить множество операций по восстановлению. Позже Плаксина обвиняла мать в насилии и попытке «упечь» ее в психлечебницу. Когда конфликт достиг апогея, Плаксина уехала в США к отцу.

Отношения начали налаживаться спустя год, когда Татьяна все же вернулась в Россию. И сейчас Успенская с дочерью демонстрируют по-настоящему теплые чувства, каким и подобает быть у таких близких людей.

Любовь Успенская готовится стать бабушкой: «Намечается в ближайшее время»

Более того, теперь певица хочет, чтобы дочь подарила ей внуков.

«Таня сегодня со мной — счастливая, красивая… И сегодня я избавилась от этого мужа-негодяя. Я свободная женщина, у меня роскошная дочь, которая меня любит, которая мне массажики делает. Она мне целует ручки утром, как турки в Турции руку целуют и ко лбу прикладывают. Я бабушкой собираюсь стать… Есть надежда, что я все-таки дождусь момента, что она все-таки придет и скажет: «Мама, я беременна!» — цитирует издание 7Дней.ru откровения Любови Успенской.

Впрочем, пока Татьяна Плаксина о своем интересном положении не заявляла, по крайне мере, публично.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему дочь Успенской скрывает свою личную жизнь.