Не менее 40 человек погибли и 740 пострадали в ходе атаки ХАМАС на Израиль

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 49 0

Массированный ракетный удар, а потом и наземное вторжение на израильскую территорию начался около 6:30 утра 7 октября.

Не менее 40 человек погибли и 740 пострадали в ходе атаки ХАМАС на Израиль

Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

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Тема:
Арабо-израильский конфликт

Не менее 40 человек погибли и 740 пострадали в ходе атаки ХАМАС на Израиль. Такие данные предоставляет издание The Times of Israel, ссылаясь на местную медслужбу «Маген Давид Адом».

Однако ХАМАС с предварительными данными властей не согласен. И заявляет о 161-м погибшем и 90 раненых.

Массированный ракетный удар, а потом и наземное вторжение на израильскую территорию начался около 6:30 утра 7 октября. Тель-Авив ответил на это началом контртеррористической операции «Железные мячи». Также премьер-министр Беньямин Нетаньяху открыто назвал произошедшее войной.

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