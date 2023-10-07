Не менее 40 человек погибли и 740 пострадали в ходе атаки ХАМАС на Израиль
Массированный ракетный удар, а потом и наземное вторжение на израильскую территорию начался около 6:30 утра 7 октября.
Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
Не менее 40 человек погибли и 740 пострадали в ходе атаки ХАМАС на Израиль. Такие данные предоставляет издание The Times of Israel, ссылаясь на местную медслужбу «Маген Давид Адом».
Однако ХАМАС с предварительными данными властей не согласен. И заявляет о 161-м погибшем и 90 раненых.
Массированный ракетный удар, а потом и наземное вторжение на израильскую территорию начался около 6:30 утра 7 октября. Тель-Авив ответил на это началом контртеррористической операции «Железные мячи». Также премьер-министр Беньямин Нетаньяху открыто назвал произошедшее войной.
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