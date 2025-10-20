Перемирие продлилось недолго: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа
Представители ЦАХАЛ заявляют, что их действия являются ответом на несколько обстрелов со стороны ХАМАС.
Всего лишь несколько спокойных дней пережил сектор Газа, прежде чем Израиль начал новую воздушную операцию в анклаве. ВВС еврейского государства нанесли серию авиаударов якобы по военной инфраструктуре ХАМАС.
Но на пришедших из региона кадрах — прямое попадание по зданиям, где был размещен лагерь для беженцев.
Представители ЦАХАЛ заявили, что рейды стали ответом на несколько обстрелов со стороны ХАМАС, в результате которых погибло двое израильских военных. А министр нацбезопасности еврейского государства даже попытался убедить премьера Нетаньяху возобновить полноценную наземную операцию в анклаве.
Но в Тель-Авиве пока решили воздержаться от эскалации и сообщили, что режим прекращения огня со стороны Израиля возобновлен. Впрочем, по данным местных СМИ, силы ЦАХАЛ внезапно начали масштабные военные учения неподалёку от границы Ливана.
