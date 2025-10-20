Перемирие продлилось недолго: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Всего лишь несколько спокойных дней пережил сектор Газа, прежде чем Израиль начал новую воздушную операцию в анклаве. ВВС еврейского государства нанесли серию авиаударов якобы по военной инфраструктуре ХАМАС.

Но на пришедших из региона кадрах — прямое попадание по зданиям, где был размещен лагерь для беженцев.

Представители ЦАХАЛ заявили, что рейды стали ответом на несколько обстрелов со стороны ХАМАС, в результате которых погибло двое израильских военных. А министр нацбезопасности еврейского государства даже попытался убедить премьера Нетаньяху возобновить полноценную наземную операцию в анклаве.

Но в Тель-Авиве пока решили воздержаться от эскалации и сообщили, что режим прекращения огня со стороны Израиля возобновлен. Впрочем, по данным местных СМИ, силы ЦАХАЛ внезапно начали масштабные военные учения неподалёку от границы Ливана.

