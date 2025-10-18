В Газе 11 человек из одной семьи погибли в результате авиаудара Израиля

Al-Aqsa заявляет о смерти 11 членов одной семьи после удара Израиля по Газе

Одиннадцать человек из одной семьи погибли в Газе при ударе по автомобилю со стороны Израиля. Об этом рассказали представители палестинского телеканала Al Aqsa. По данным журналистов, в машине в этот момент находились три женщины и семеро детей. Городская администрация заявляет, что с 7 октября 2023 года в Газе от израильского оружия погибли свыше 62 тысяч человек, большая их часть — мирные жители.

«Одиннадцать человек погибли в результате обстрела авиацией оккупации (Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). — Прим. ред.) их автомобиля во время возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа», — сообщил телеканал.

Прежде в интервью РИА Новости министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур сказал, что атаки израильских военных по сектору Газа полностью разрушили 85% объектов гражданской инфраструктуры. Примерно 90% жителей анклава живут в условиях конфликта и не имеют работы.

Несмотря на достигнутое в октябре соглашение о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа. Об этом, в том числе, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем. И снова гибнут мирные жители. Тель-Авив также сообщает, что открывает огонь, когда неизвестные «подозреваемые» направляются в сторону позиций военных.

Радикальное палестинское движение ХАМАС на этой неделе освободило последних 20 заложников в рамках соглашения с Израилем. Эти люди были захвачены 7 октября 2023 года. Тель-Авив в свою очередь выпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 палестинских заключенных, отбывавших длительный или пожизненный срок.

Хазем Касем подчитывал жертв очередной атаки 14 октября. На следующий день президент США Дональд Трамп, предложивший план урегулирования конфликта и поспособствовавший заключению соглашения, в телефонном разговоре с CNN заявлял, что от его одобрения зависит вероятное возвращение ЦАХАЛ в сектор Газа, если он даст свое согласие. А сейчас он вынужден «сдерживать» военных и администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху от продолжения войны.

