Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям

Эфирная новость 94 0

Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября. Чем все закончится?

Фото, видео: REUTERS / Amir Cohen; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Истребители ВВС Израиля нанесли этой ночью удары по двум мечетям в секторе Газа. По данным израильской полиции, они использовались боевиками ХАМАС в военных целях.

«Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях и используемым террористической организацией ХАМАС в секторе Газа для совершения нападений на Израиль», — сказано в Telegram-канале израильской армии.

Там отметили, что ХАМАС намеренно эксплуатирует религиозные объекты в секторе Газа, чтобы размещать там свои военные средства посреди мест проживания мирного населения.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это на себя взяла палестинская группировка ХАМАС. После Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны задействует всю свою мощь с целью уничтожить ХАМАС.

Прежде Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Он высказался за продолжительную операцию в секторе Газа. То есть скорого окончания конфликта ждать, вероятно, не имеет смысла. Байден полностью поддержал намерение премьер-министра.

На данный момент известно о примерно 300 погибших со стороны Израиля, раненых — больше в несколько раз. Сколько гражданских в плену — неизвестно. Тель-Авив наносит ракетно бомбовые удары по объектам ХАМАС. В секторе Газ говорят, что погибли свыше 200 граждан.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.

+7° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

2:48
Квартиру Зеленских в Крыму выставили на торги почти за 25 миллионов рублей
2:32
«Шансов на выживание не останется»: на что способна крылатая ракета «Буревестник»
2:17
Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям
2:00
Детеныш панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка впервые открыл глаза
1:44
Рок-группа Киану Ривза выпустила первый за 23 года альбом
1:27
«Честный и справедливый»: как российские звезды поздравили Путина с днем рождения

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Как продюсер Пригожин и певица Валерия совмещают работу и личную жизнь: «Все в голове»
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России