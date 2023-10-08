Росавиация ввела ограничения на вылеты из России в Израиль
Рейсы будут курсировать только в строго отведенное время.
Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker
С 3:00 этого дня, 8 октября, Россия вводит ограничения на все перелеты в Израиль. Отныне и до особых распоряжений перелеты в ночное время будут невозможны. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Росавиации.
«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — подчеркивалось в официальном заявлении.
Отмечается, что интересующие вопросы о новых ограничениях пассажиры могут задать, обратившись по телефонам контактных центров компаний «Ред Вингс» и «Азимут».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обострение палестино-израильского конфкликта произошло рано утром 7 октября. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.
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