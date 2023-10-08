Росавиация ввела ограничения на вылеты из России в Израиль

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 11 0

Рейсы будут курсировать только в строго отведенное время.

Росавиация ввела ограничения на вылеты из России в Израиль

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

С 3:00 этого дня, 8 октября, Россия вводит ограничения на все перелеты в Израиль. Отныне и до особых распоряжений перелеты в ночное время будут невозможны. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Росавиации.

«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — подчеркивалось в официальном заявлении.

Отмечается, что интересующие вопросы о новых ограничениях пассажиры могут задать, обратившись по телефонам контактных центров компаний «Ред Вингс» и «Азимут».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обострение палестино-израильского конфкликта произошло рано утром 7 октября. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
8 окт
ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
8 окт
Обострение палестино-израильского конфликта: причины и поводы
8 окт
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
8 окт
Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям
8 окт
Число погибших из-за эскалации в Израиле превысило 300
7 окт
Нетаньяху заявил о задействовании мощи армии Израиля для уничтожения ХАМАС
7 окт
Посол Палестины в РФ допустил начало религиозной войны в регионе
7 окт
В Израиле назвали число вторгнувшихся в страну боевиков ХАМАС
7 окт
Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа: «Больше не будет»
7 окт
Опубликованы кадры удара армии Израиля по высотке в секторе Газа
+7° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:24
Росавиация ввела ограничения на вылеты из России в Израиль
10:07
Вестники несчастья: семь «проклятых» кукол, которые могут являться в кошмарах
9:47
«Они бегут»: в Китае указали на проблему, сломившую боевой дух ВСУ
9:32
Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва
9:14
Ждите сюрпризов: какие неожиданности готовит россиянам грядущая зима
8:56
Зачем нужно завтракать и полезно ли это?

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Проклятие «Ералаша»: почему юные звезды тележурнала уходили из жизни так рано
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России