Израиль официально заявил о переходе в «состояние войны»
Соответствующее заявление сделала канцелярия премьер-министра страны.
Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller
Официальный Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны». Информация об этом следует из сообщения канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В Хамас же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объявил о широкой мобилизации резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и урегулировать конфликт дипломатическим путем.
Согласно последним данным, число пострадавших уже достигло 1864 человека. Среди них 19 остаются в критическом состоянии, а еще у 326 человек диагностированы тяжелые ранения. Более 300 человек числятся погибшими.
Ливанское движение «Хезболла» минувшим утром также нанесло удары по позициям ВС Израиля. В организации отметили, что атака была мотивирована принципами «солидарности» с палестинским народом.
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