Звезда сериала «Кадетство» Валерий Баринов в пятый раз стал дедушкой

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 102 0

Внучку знаменитости назвали Марией.

Звезда сериала «Кадетство» Валерий Баринов в пятый раз стал дедушкой

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Радостной новостью поделился российский актер Валерий Баринов. В очередной раз он стал дедушкой — месяц назад дочь подарила звездному папе внучку.

Народный артист РФ очень счастлив пополнению в семье и с радостью рассказывает о малышке. По его словам, дочка родила первенца в знаменательный для семьи день, а маленькая принцесса появилась на свет весом чуть больше трех килограмм и ростом 51 сантиметр.

«У меня недавно внучка родилась. Она появилась в день рождения моего сына — 9 сентября. Назвали Маша. У меня одна внучка уже есть с таким именем», — сказал он в интервью на федеральном телеканале.

У Валерия Баринова двое детей: многодетный сын Егор и дочь Александра. Несколько лет назад звезда отечественного кино признавался, что рождение мальчика было сродни чуду. Егор пошел по стопам отца. Он впервые появился на экране в пять лет, на сцене театра в шесть, поэтому его фильмография исчисляется сотнями ролей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баринов часто посещает зону спецоперации, чтобы поддержать военнослужащих.

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Звезда сериала «Кадетство» Валерий Баринов в пятый раз стал дедушкой

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