Умер актер из «Изгоя» Атила Пасиани

Иранский актер Атила Пасиани скончался на 67-м году жизни в Париже. Об этом сообщило информационное агентство MEHR. Причиной смерти знаменитости стал рак, с которым он боролся последние годы.

На счету актера множество работ. Он снялся в таких картинах, как «Изгой», «Путешественник», «Дипломат», «Последний ужин», «Грязные руки», «Кома», «Прекращение огня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из «Тихого Дона» Сергей Зубенко. Жизнь деятеля культуры оборвалась в возрасте 61 года.

Большую часть своей карьеры актер провел в театре. Он снялся в небольших эпизодах всего в четырех картинах, но многим могла запомниться его роль сотника в экранизации культового романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» 2015 года.

Зубенко родился 11 августа 1962 года. После школы пошел учиться на актера и в 1985 году окончил Иркутское театральное училище.