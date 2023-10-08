Жители Израиля массово скупают крупы, овощи и молоко на фоне эскалации

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 4 641 0

Вместо изобилия продуктов в магазинах — опустевшие полки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ting Shen; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Жители Израиля массово скупают продукты на фоне эскалации. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из магазина в городе Мевасерет-Цион. Вместо изобилия продовольственных товаров — опустевшие полки.

По словам местного жителя, там уже разобрали растительное молоко, картошку, питьевую воду. Похожая ситуация и в других магазинах страны. Так, например, в Тель-Авиве с прилавков постепенно исчезают такие товары, как хлеб, молоко, яйца и крупы, пишет РИА Новости.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль массированный ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС.

В ХАМАС же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа.

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