Прямо в постели: в борьбе с бессонницей помогут три простых упражнения

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 71 0

В борьбе с бессонницей помогут три простых упражнения прямо в постели

Прямо в постели: в борьбе с бессонницей помогут три простых упражнения

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Читайте нас в: Дзен Новости

Сон — важная часть жизни человека, влияющая на здоровье. Но что делать, когда с засыпаем начались проблемы?

Многие люди сталкиваются с бессонницей. Но мало кто знает, как решить проблему с засыпанием. Врач-реабилитолог Илья Тарасов дал простой и действенный совет, причем никакие таблетки для этого не понадобятся. Улучшить сон могут помочь три простых упражнения. Как отмечает издание «Доктор Питер», тренировку можно делать в постели.

Первое упражнение

Нужно выпрямить правую ногу, левую согнуть в колене. Левую руку нужно отвести в сторону ладонью вниз, а правой взяться за левое колено. После нужно потянуть левое колено вправо, скручиваясь в пояснице. Левую руку в это время отрывать от поверхности кровати нельзя. В таком положении нужно сделать пять медленных вдохов. То же самое необходимо повторить в другую сторону.

Второе упражнение

Лежа на спине нужно подвести согнутые колени к животу и обнять их руками. Подбородок нужно потянуть к груди и удерживаться в таком положении на протяжении пяти вдохов. После вернуться в исходное положение.

Третье упражнение

Оно проводится в сидячем положении. Колени должны быть согнуты. Руками нужно обнять ноги под коленями. После плавно начать выпрямлять ноги вперед, не разжимая рук. Удерживаться в таком положении нужно на протяжении пяти вдохов.

Каждое из вышеперечисленных упражнений нужно повторять по пять-шесть раз. Делать их стоит ежедневно перед сном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли умереть от бессонницы.

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

0:14
Траур живота: почему нужно сказать «нет» разгрузочным дням
0:10
Найдены тела 260 участников музыкального фестиваля на юге Израиля
23:55
В Москве выпал первый снег
23:40
Самый «горячий» участок фронта: что происходит в районе Клещеевки
23:24
«Там его любимое место»: где похоронят клавишника группы «Руки Вверх!»
23:08
Звезда сериала «Кадетство» Валерий Баринов в пятый раз стал дедушкой

Сейчас читают

Появились кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа
Жители Израиля массово скупают крупы, овощи и молоко на фоне эскалации
Проклятие «Ералаша»: почему юные звезды тележурнала уходили из жизни так рано
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России