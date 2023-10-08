Прямо в постели: в борьбе с бессонницей помогут три простых упражнения

Сон — важная часть жизни человека, влияющая на здоровье. Но что делать, когда с засыпаем начались проблемы?

Многие люди сталкиваются с бессонницей. Но мало кто знает, как решить проблему с засыпанием. Врач-реабилитолог Илья Тарасов дал простой и действенный совет, причем никакие таблетки для этого не понадобятся. Улучшить сон могут помочь три простых упражнения. Как отмечает издание «Доктор Питер», тренировку можно делать в постели.

Первое упражнение

Нужно выпрямить правую ногу, левую согнуть в колене. Левую руку нужно отвести в сторону ладонью вниз, а правой взяться за левое колено. После нужно потянуть левое колено вправо, скручиваясь в пояснице. Левую руку в это время отрывать от поверхности кровати нельзя. В таком положении нужно сделать пять медленных вдохов. То же самое необходимо повторить в другую сторону.

Второе упражнение

Лежа на спине нужно подвести согнутые колени к животу и обнять их руками. Подбородок нужно потянуть к груди и удерживаться в таком положении на протяжении пяти вдохов. После вернуться в исходное положение.

Третье упражнение

Оно проводится в сидячем положении. Колени должны быть согнуты. Руками нужно обнять ноги под коленями. После плавно начать выпрямлять ноги вперед, не разжимая рук. Удерживаться в таком положении нужно на протяжении пяти вдохов.

Каждое из вышеперечисленных упражнений нужно повторять по пять-шесть раз. Делать их стоит ежедневно перед сном.

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