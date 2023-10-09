Коварный вирус: откуда появляется герпес и можно ли его вылечить раз и навсегда

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

Инфекционист Мескина: полностью вылечить вирус герпеса в организме нельзя

Коварный вирус: откуда появляется герпес и можно ли его вылечить раз и навсегда

Фото: www.globallookpress.com / Arno Burgi

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Болезнь порой проявляется на коже неожиданно.

Нередко осенью дает о себе знать герпес на губах. Но откуда появляется эта простуда и как ее вылечить раз и навсегда? Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Среди различных типов герпеса самыми распространенными считаются первый и второй тип. Они проявляются в виде пузырьковых воспалений на коже. По словам специалиста, как правило, он передается контактным способом и попадает через микротравмы в кожу. Причем герпес может выскочить не только на губах, но и на носу, в ушах и за ними.

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«В основном он появляется именно в том месте, через которое вирус попал в кожу», — отметила врач в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Инфекционист рассказала, что полностью вылечить вирус в организме нельзя, но можно купировать рецидивы противовирусными препаратами. Мескина указала, что все зависит и от иммунитета человека — чем он сильнее, тем реже герпес атакует.

«При возникновении герпетических высыпаний на коже его нужно лечить с помощью специального противовирусного препарата», — заключила специалист.

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