Народная мудрость гласит: почему так важно держать ноги в тепле

Осень — пора простуд и вирусных заболеваний. Если соблюдать простые правила, то от этого можно себя уберечь.

В детстве многие слышали фразу: «держи ноги в тепле». Этой народной мудрости стоит следовать, в один голос говорят врачи, поскольку это является неплохой профилактикой респираторных инфекций, особенно в осенний период. Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков отметил, что на стопах находятся определенные биологически-активные зоны, которые связаны с лор-органами.

«Переохлажденные ноги, особенно если они влажные, могут вызывать развитие респираторных инфекций. Для их профилактики важно держать ноги в тепле. Охлажденные и промоченные ноги у большинства людей вызовут простуду, на которую хорошо ложатся инфекции и вирусы, в том числе коронавирус», — рассказал он в беседе с RT.

Но если же все-таки ноги замерзли? В этом случае сразу после возвращения домой их нужно согреть в теплой воде. Также не стоит забывать и о важности укрепления и поддерживания иммунитета. Здесь поможет правильное питание.

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