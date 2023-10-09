Обречены: ЦАХАЛ угрожает ликвидацией лидеру ХАМАС Синвару

В Израиле уверяют, что все движение обречено.

Представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари угрожает главарю палестинского движения ХАМАС ликвидацией. Об этом пишет издание The Times of Israel.

«Яхья Синвар — командующий кампанией, и он покойник», — приводит слова Хагари издание The Times of Israel.

Представитель ЦАХАЛ анонсировал скорую ликвидацию всех структур движения. По его словам, активы ХАМАС, а также его руководство обречено. Они подвергнутся атакам со стороны израильских военных.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США указали на ошеломительный провал разведки Израиля.