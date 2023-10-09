В центре Петербурга полиция закрыла три бара, где продавали спиртное сомнительного качества. Заведения одной сети - на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах - вообще не имели лицензии на торговлю алкоголем, но барная стойка не пустовала.

В ходе рейда оперативники обнаружили 300 бутылок виски, коньяков и настоек. Содержимое направили на экспертизу. Также изъяли контрольно-кассовую технику, товарные чеки, накладные. И, судя по документам, выручка от продажи алкоголя в этой сети превысила миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юморист Аркадий Инин провозил контрабандный алкоголь в пышных юбках жены.