Полиция Северной столицы пресекла работу нелегальной сети баров в центре города.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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В центре Петербурга полиция закрыла три бара, где продавали спиртное сомнительного качества. Заведения одной сети - на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах - вообще не имели лицензии на торговлю алкоголем, но барная стойка не пустовала.

В ходе рейда оперативники обнаружили 300 бутылок виски, коньяков и настоек. Содержимое направили на экспертизу. Также изъяли контрольно-кассовую технику, товарные чеки, накладные. И, судя по документам, выручка от продажи алкоголя в этой сети превысила миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юморист Аркадий Инин провозил контрабандный алкоголь в пышных юбках жены.

 

 

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