Любимова рассказала Путину о росте интереса россиян к отечественному кино

Эфирная новость 21 0

Министр заявила об удвоении аудитории российского кино в прокате с 42 до 87 миллионов зрителей.

Любимова рассказала Путину о росте интереса россиян к отечественному кино

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Министр культуры Ольга Любимова заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным об удвоении аудитории российского кино в прокате с 42 до 87 миллионов зрителей.

«В 2020 году на российское кино ходило 42,5 миллиона зрителей, а теперь, в 2023 году — 87», — сказала она.

По словам Любимовой, ранее были страхи, что многие кинотеатры закроются из-за исчезновения западных фильмов, однако их стало больше.

«Посещаемость все равно больше чем в два раза увеличилась», — прокомментировал Путин эти цифры.

В новых регионах России (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области) появилось 49 новых кинозалов против двух, которые были там до начала спецоперации.

Путин и Любимова также обсудили открытие музеев, библиотек и центров искусства в новых субъектах страны. По словам министра, там насчитывается более тысячи библиотек, почти тысяча домов культуры, около 160 детских школ искусств и 77 музеев.

«По всем этим направлениям мы начинаем планомерно работать, так же как и в национальном проекте „Культура“, со всеми регионами мы постепенно начинали трудиться, делая и детские культурные центры в библиотеках, музеях, в домах культуры, перезапуская инфраструктуру и делая различные ремонты и добавляя мультимедийную составляющую», — рассказала Любимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комитет Государственной думы по культуре держит на контроле вопрос восстановления памятников архитектуры в новых регионах.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
Большая река течет тихо: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 октября

Последние новости

17:00
Любимова рассказала Путину о росте интереса россиян к отечественному кино
16:55
Нетаньяху пообещал жесткий ответ ХАМАСу: «Изменит Ближний Восток»
16:46
Пагубная зависимость или дело жизни: зачем подруга Бони рисковала жизнью
16:31
«Поворотный момент»: Евросоюз принял решение о прекращении помощи Палестине
16:28
«Немедленно»: Зеленского призвали к переговорам с РФ из-за ситуации в Израиле
16:18
Иосиф Пригожин не может связаться с родственниками в Израиле

Сейчас читают

Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN?
Актер из «Сватов» умер за границей
Гитлеровские «инновации» в украинской Раде: поднимайся, старый дед, и бери бронежилет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России