Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
Судьба еще нескольких граждан РФ остается неизвестной.
Фото: ATEF SAFADI / ТАСС
Один россиянин погиб в Израиле в результате нападения боевиков ХАМАС на страну. Об этом сообщает посольство РФ и Израиле.
«По поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим», — указано в заявлении.
В диппредставительстве добавили, что связь с российскими туристами, которых атака ХАМАС на Израиль застала врасплох, поддерживается. Им оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось о без вести пропавших гражданах РФ после эскалации палестино-израильского конфликта. Консульский отдел работает над установлением деталей.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране.
Известно, что палестинские боевики в ходе столкновений брали в плен мирных жителей. Израильские военные продолжают зачистку населенных пунктов от проникшего противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ХАМАС при обстреле Израиля ударили в мечеть Кадырова.
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